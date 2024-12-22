Fatih'de 60 Yaş Üzeri Bireylere Yönelik Yadigar Kahvesi Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Fatih'de 60 Yaş Üzeri Bireylere Yönelik Yadigar Kahvesi Büyük İlgi Görüyor

Fatih\'de 60 Yaş Üzeri Bireylere Yönelik Yadigar Kahvesi Büyük İlgi Görüyor

Fatih Belediyesi'nin Yadigar Kahvesi, 60 yaş üzeri vatandaşlara sosyal hizmet sunarak toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Ücretsiz ikramlar ve çeşitli etkinlikler ile katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığı destekleniyor.

22.12.2024 21:26  Güncelleme: 21:52
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Fatih'de 60 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Yadigar Kahvesi büyük ilgi görüyor.

Fatih Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Yadigar Kahvesi, 60 yaş üzeri vatandaşlara özel olarak hizmet veriyor. Tarihi Fatih'in dokusunu yansıtan mekan, yaşlı bireylerin toplumsal bağlarını güçlendirmelerine, sosyal hayata aktif olarak katılmalarına ve anlamlı bir yaşam sürdürmelerine imkan sağlıyor. Sadece Suriçi Fatih üyelik kartına sahip bireylerin yararlanabildiği Yadigar Kahvesi, haftanın altı günü saat 10.00-18.00 arasında misafirlerini ağırlıyor. Katılımcılara ücretsiz kahve, çay ve çorba ikramları yapan mekan, misafirlerine adeta ev sıcaklığında bir ortam sunuyor.

Yadigar Kahvesi'nde katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığını destekleyen pek çok etkinlik düzenleniyor. Kitap okuma saatleri, müzik dinletileri, masa oyunları, kültürel geziler ve el sanatları aktiviteleri, katılımcıların hem bireysel hem de toplu olarak kaliteli vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Ayrıca düzenlenen psikolojik destek atölyeleri ve sağlık seminerleri ile bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının güçlendirmeleri hedefleniyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yadigar Kahvesi'nin toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, "Yadigar Kahvesi, büyüklerimiz için yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir köprü görevi görüyor. Burada büyüklerimiz hem hoş vakit geçiriyor hem de sosyal hayata aktif bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bu projeyle onların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve değerlerini yüceltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Turan, mekanda düzenlenen etkinliklere de değinerek, "Sağlık seminerleri ve psikolojik destek atölyeleriyle büyüklerimizin karşılaştıkları sorunlara çözümler sunuyoruz. Bu çalışmalar, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma yolunda önemli bir rol oynuyor. Yadigar Kahvesi'nin sıcak atmosferi ve zengin programları, yaşlı bireylerimizin hayatlarına dokunmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Turan, projenin toplumsal bir dayanışma örneği sunduğuna dikkat çekerek, "Yadigar Kahvesi, yaşlı bireylerimizin sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarına de cevap veriyor. Fatih Belediyesi olarak onların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu tür projelerle onların hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih'de 60 Yaş Üzeri Bireylere Yönelik Yadigar Kahvesi Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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