Fatih Köprüsü Endometriozis İçin Sarıya Büründü
Fatih Köprüsü Endometriozis İçin Sarıya Büründü

Fatih Köprüsü Endometriozis İçin Sarıya Büründü
26.03.2026 00:48
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Endometriozis farkındalık ayı için sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Endometriozis farkındalık ayına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla sarı renklerle ışıklandırıldı.

Söz konusu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Toplumda "çikolata kisti" olarak bilinen Endometriozis ve Adenomyozis, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Endometriozis farkındalık ayına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla da İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam havanın kararmasıyla birlikte sarıya büründü ve ışıklandırma gece boyu devam edecek.

Uzmanlara göre Endometriozis, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkiliyor. Prof. Dr. Engin Oral bu hastalık hakkında "Endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokunun rahim dışında farklı bölgelerde büyümesiyle ortaya çıkarken; Adenomyozis ise bu dokunun rahmin kas tabakasına yerleşmesiyle gelişiyor. Her iki hastalık da şiddetli kasık ağrısı, adet düzensizlikleri, aşırı kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı ve kısırlık gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor" şeklinde bilgi verdi. - İSTANBUL

Son Dakika Yerel Fatih Köprüsü Endometriozis İçin Sarıya Büründü - Son Dakika

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
23:16
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
23:10
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
23:09
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
22:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
SON DAKİKA: Fatih Köprüsü Endometriozis İçin Sarıya Büründü - Son Dakika
