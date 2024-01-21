Fatih Unkapanı Köprüsü\'nde Bir Kadın Kedi Kurtardı

Fatih Unkapanı Köprüsü'nde bir kadın, refüjde kalan bir kediyi kurtarmak için yoldan geçen araçları durdurdu. Minik kediyi kurtaran kadının o anları kameraya yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Eminönü Unkapanı Köprüsü'nde bir kadın, araçların hızla geçtiği refüjde kalan bir kediyi kurtardı. Yoldan geçen araçlara dur işareti yaparak kedinin yanına ulaşan kadın, kediye sakince yaklaşıp kucağına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, trafikteki araçlar kadının karşıya geçmesini bekledi. Kucağına aldığı kediyle yolun karşısına geçen kadın, kediyi kucağında severek trafikten uzaklaştırdı. - İSTANBUL