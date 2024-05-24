Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu Mezunlarına Merasim Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu Mezunlarına Merasim Düzenlendi

Fatma Ana Hafızlık Kız Kur\'an Kursu Mezunlarına Merasim Düzenlendi

Mudanya Müftülüğü, Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu mezunları için hafızlık ve icazet merasimi düzenledi. Merasimde öğrenciler taçlarını giyerken, aileleri ve öğretmenleri de onurlandırıldı. İl Müftüsü ve diğer yetkililer de törende hazır bulundu.

24.05.2024 11:37
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Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursunu başarıyla bitiren 8 hafız için Mudanya Müftülüğü hafızlık ve icazet merasimi düzenledi. Taçlarını giyen öğrenciler, aileleri kadar öğretmenlerini de onurlandırdı.

Çok sayıda aile ve yakınlarının katıldığı taç giyme merasiminde İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı Melek Menteşe, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bülent Gül ile öğretmenler de yer aldı. Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı, "Başta hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızı, gayret gösteren öğrencilerimizi ve fedakarlık yaparak onların hafız olmalarına fırsat tanıyan kıymetli ailelerini de tebrik ediyorum. İnşallah daha nice hafızlar yetişecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

İbrahim Özler, Mudanya, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu Mezunlarına Merasim Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu Mezunlarına Merasim Düzenlendi - Son Dakika
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