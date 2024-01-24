Fatma Girik, mezarı başında anıldı

MUĞLA - Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Torba'daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, basın mensupları ve sanatçının yakınları katıldı.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, anma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün, çok değerli ve kıymetli hemşerimiz olan sanatçımız Fatma Girik'i ölüm yıldönümünde anıyoruz. Geçen sene annesini kaybettik; aynı zamanda çok değerli sanatçılarımız Memduh Ün ve Akrep Nalan da burada yatıyor. Saygı ve sevgiyle bugün kendilerini ziyaret ettik, dualarımızı yaptık. Allah kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi.

Anma töreni, yapılan duaların ardından sona erdi.