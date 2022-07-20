Fatma Kaplan Hürriyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümü Dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Metin'i Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Mustafa Metin'i ziyaret etti.

Başkan Hürriyet, 20 Temmuz 1974 tarihli Harekat'ın yıl dönümü öncesinde, Kıbrıs Gazisi Mustafa Metin'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Hürriyet'e, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu eşlik etti.

Gaziye ve ailesine şükranlarını sunan Hürriyet, şunları söyledi:

"Sizler bu vatanın gerçek sahipleri, kahramanlarısınız. Tek karış vatan toprağı için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, siz değerli gazilerimizi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman yanınızdayız."