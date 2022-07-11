Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti

11.07.2022 16:10
Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın’ın kayınpederi Tuna Gürsoy'un cenazesine katılarak aileye taziye dileklerini sundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'ın kayınpederi Tuna Gürsoy'un cenazesine katılarak aileye taziye dileklerini sundu.

İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın'ın kayınpederi, eski CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Aşkın'ın dedesi Tuna Gürsoy dün hayatını kaybetti. Gürsoy'un cenaze töreni öğlen namazına müteakip Fevziye Camii'nde yapıldı. Cenaze törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, acılı aileye başsağlığı diledi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Fatma Kaplan Hürriyet'ten Taziye Ziyareti - Son Dakika
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