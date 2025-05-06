Fatma Maraşlı, 2025 Dünya Kupası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Fatma Maraşlı'nın 2025 Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan yarışma için Kayseri'den ayrılan Fatma Maraşlı; Türkiye'nin madalya umutları arasında yer alıyor. Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Fatma Maraşlı, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. 06-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Şanghay, Çin'de düzenlenecek olan 2025 Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'nda milli sporcu Fatma Maraşlı, ay-yıldızlı formasıyla ülkemizi temsil edecektir. Sporcumuza ve milli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ