Fatma Şahin\'den 1 Mayıs Mesajı: Emek ve Dayanışmanın Önemi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, "Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Alın terinin ve emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Bizler, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajında Gaziantep'in üretim gücüne de vurgu yapan Şahin, "Tarım ve sanayi şehri olan Gaziantep'te işçi kardeşlerimizin her birini bu büyük ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Her biriniz bizler için çok kıymetlisiniz. 15 yıl Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir işçi kardeşiniz olarak, emekçilerimizin duygularını çok iyi anlıyorum. Bu güzel şehri verimli kılan, Türkiye ihracatındaki payının artmasında en önemli etken sizlersiniz. Emeğin kıymetini bilen, işçinin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP