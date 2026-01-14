Şahin: "Miraç Kandili, gönüllerde umut ve kardeşliği büyütüyor" - Son Dakika
Şahin: "Miraç Kandili, gönüllerde umut ve kardeşliği büyütüyor"

14.01.2026 16:15
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, bu kutlu gecenin toplumsal barış ve huzura katkı sağlamasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek gecenin birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Gaziantep'in, tarih boyunca dayanışma kültürü, paylaşma anlayışı ve güçlü manevi değerleriyle öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Miraç Kandili, insanın kalbini ve hayatını yeniden gözden geçirdiği, inancın, sabrın ve sorumluluk bilincinin derinleştiği müstesna bir gecedir. Bu kutlu gecenin; Gaziantep'imizin kadim dayanışma ruhunu daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur ve ferahlık getirmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak; bu şehirde kimseyi yalnız bırakmayan, paylaşmayı ve merhameti esas alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Miraç Kandili'nin bizlere hatırlattığı manevi değerlerin; toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmesini, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin; Gaziantep'imizden başlayarak ülkemize ve tüm insanlığa barış, umut ve selamet getirmesini diliyorum. Zor zamanlardan geçen coğrafyalar için de bu gecenin bir umut kapısı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle; tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Fatma Şahin, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
