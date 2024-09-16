Fatma Şahin, Türkiye\'nin En Beğenilen Kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir araştırma şirketi verilerine göre Türkiye'de en beğenilen kadın büyükşehir belediye başkanı oldu.

Bir araştırma şirketi, Türkiye'deki kadın büyükşehir belediye başkanlarına ilişkin kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçları ise "Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarının Başarı Düzeyi" başlığıyla açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 59,7'lik beğenilme oranıyla Türkiye'deki en başarılı kadın büyükşehir belediye başkanı oldu. - GAZİANTEP