Fatma Yıldız Hanım'ın Kahramanlığı Dualarla Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Fatma Yıldız Hanım'ın Kahramanlığı Dualarla Anıldı

Fatma Yıldız Hanım\'ın Kahramanlığı Dualarla Anıldı

Denizli, 3. Haçlı Seferleri sırasında gösterdiği cesaret ve liderlik ile tarihe geçen Fatma Yıldız Hanım'ı, İlbadı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andı.

18.01.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
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Denizli, 3. Haçlı Seferleri sırasında gösterdiği cesaret ve liderlik ile tarihe geçen Fatma Yıldız Hanım'ı, İlbadı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarihçi İbrahim Balık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli, 3. Haçlı Seferleri sırasında gösterdiği eşsiz kahramanlıkla Türk tarihine adını yazdıran Fatma Yıldız Hanım'ı, mezarı başında dualarla andı. İlbadı Mezarlığı'nda düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarihçi İbrahim Balık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1189-1192 yılları arasında gerçekleşen Haçlı Seferleri sırasında Selçuklu komutanı Yıldız Bey'in kızı olan Fatma Yıldız Hanım, babasının izniyle kurduğu Bacıyan-ı Rum (Anadolu Kadınları) Teşkilatı'yla bölgeyi savunmuş ve tarihe geçen mücadeleler vermişti.

Törende konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Fatma Yıldız Hanım, vatan sevgisi ve cesaretiyle sadece Denizli'nin değil, tüm Anadolu'nun gururudur. Bu toprakların kadınlarının ne kadar güçlü olduğunu onun mücadelesiyle bir kez daha görüyoruz" dedi.

Tarihçi İbrahim Balık ise Fatma Yıldız Hanım'ın tarihimizdeki önemine değinerek, "Fatma Yıldız Hanım, savaşın en zor anında askerlerine moral vererek onları zafer yoluna taşımış bir kahramandır. Onun hatırası, Anadolu'nun kadınlarının gücünü ve cesaretini simgeler" ifadelerini kullandı.

Haçlı ordularının Efes yolu üzerinden Büyük Menderes Nehri kıyılarına ulaştığı dönemde, Fatma Yıldız Hanım'ın stratejik dehası sayesinde düşmana ağır kayıplar verdirilmişti. Halkı dağlara taşıyan, şehri boşaltan ve su kuyularını zehirleyerek Haçlıları zor durumda bırakan Fatma Yıldız Hanım, bu cesur direnişin lideri olmuştu. Kritik bir savaş anında "Er olan arkamdan gelsin" diyerek düşmana karşı atılan ve askerlerini cesaretlendiren Fatma Yıldız Hanım, bu mücadelede şehit düşerek Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine ışık tutmuştu.

Tören, Fatma Yıldız Hanım'ın kabri başında okunan dualarla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatma Yıldız Hanım'ın Kahramanlığı Dualarla Anıldı - Son Dakika

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