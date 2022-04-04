Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri - Son Dakika
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Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri

04.04.2022 11:09
Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile Ramazan gecelerinde vatandaşlar ve çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile Ramazan gecelerinde vatandaşlar ve çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fasıl müzik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar yemeği ile başlayan etkinlikler, iftar yemeği programından sonra ise çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerle devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, vatandaşların Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Her gün birbirinden farklı olan tüm etkinlikler bir ay boyunca devam edecek. Çocuklarımızın ilk akşamı neşesi ve mutluluğu bizlerin doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerimizle birbirinden kıymetli konuklarımızla, Ramazan ayına özel sosyokültürel etkinliklerimizi bir ay boyunca sürdüreceğiz" dedi. - ORDU

Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri
Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri
Fatsa'da Ramazan ayı etkinlikleri

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Fatsa Belediyesi, Müzik, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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