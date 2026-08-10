Fazıl Say'ın Gömeç konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Fazıl Say'ın Gömeç konseri yoğun ilgi gördü

Fazıl Say\'ın Gömeç konseri yoğun ilgi gördü
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Uluslararası Zeytin Dalı Kültür, Sanat ve Barış Festivali'nde sahne alan Fazıl Say, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Serenad Bağcan da sahne aldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gömeç Belediyesi Uluslararası Zeytin Dalı Kültür, Sanat ve Barış Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde sahne alan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gömeç Belediyesi tarafından Kızko Sahili'nde düzenlenen Fazıl Say konserine binlerce müziksever katıldı. Fazıl Say'ın sahne aldığı gecede, Serenad Bağcan da güçlü yorumuyla izleyicilerle buluştu.

Konserin ardından Fazıl Say'a çiçek takdim eden Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, festival kapsamında sanatın ve müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Bağcı, "Müziğin, sanatın ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu gecede dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say ve güçlü yorumuyla Serenad Bağcan bizlere hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek anlar yaşattı. Gömeç'in güzel akşamında, binlerce hemşehrimizle aynı duyguda buluşmanın, hep birlikte şarkılara eşlik etmenin ve sanatın birleştirici gücünü paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu muhteşem gece için Fazıl Say'a, Serenad Bağcan'a ve alanı doldurarak coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fazıl Say'ın Gömeç konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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