Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Pazarda Aşure İkramında Bulundu

Yerel

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, pazarda esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede her hafta cuma günleri kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ardından Başkan Özen eşi Ayşe Özcan ile birlikte Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara ve esnaflara aşure ikram etti.

İkramda bulunan Başkan Cömert Özen, aşureleri sevgiyle dağıttıklarını ifade ederek, "Buraya gelerek hem esnafımıza destek olmak hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Özellikle Aşure Günü'nde birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşureyi vatandaşlarımızla paylaşmak ayrı bir mutluluk. Birliğimiz, dirliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun" dedi.

Pazar ziyaretine katılan vatandaşlar ise Başkan Özen'e aşure ikramı için teşekkür etti. - ADANA