Feke'de çıkan orman yangını söndürüldü
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Maran Kalegediği mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Feke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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