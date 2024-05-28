Felçli üç kardeş akülü sandalyelerine kavuştu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve belden aşağı felç olan Fatih, Eşref ve Macit Çelik isimli üç kardeş akülü sandalyelerine kavuştu.

Yüksekova'da yaşayan ve belden aşağı felçli olan Fatih, Eşref ve Macit Çelik isimli üç kardeş, yıllardır sırt üstü yatalak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyordu. Gittikleri her yerden eli boş dönen aile, son çare olarak Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yardım istedi. Çağrıya sessiz kalmayan dernek yetkilileri, kısa sürede aldıkları akülü sandalyeleri üç kardeşe teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek yetkililerinden Rıfat Yıldız, üç kardeşe yardımcı oldukları için mutlu olduklarını belirterek, akülü sandalyelerin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Akülü sandalyelerine kavuşan Çelik kardeşler ise dernek yetkililerine teşekkür ettiler. - VAN