Felçli vatandaş otomatik hasta yatağına kavuştu - Son Dakika
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Felçli vatandaş otomatik hasta yatağına kavuştu

Felçli vatandaş otomatik hasta yatağına kavuştu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır felçli olan Şadiye Abukan isimli vatandaş, komşusu tarafından yapılan çağrı sonucu otomatik hasta yatağına kavuştu. Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, çağrıya duyarsız kalmayarak hasta yatağını hastaya teslim etti. Şadiye Abukan, dernek yetkililerine teşekkür etti.

24.04.2024 10:59  Güncelleme: 10:59
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır felçli olan Şadiye Abukan isimli vatandaş, otomatik hasta yatağına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'nde ikamet eden felçli Şadiye Abukan (69) isimli vatandaşın komşusu, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslenerek, otomatik hasta yatağı istedi. Vücudu yara içinde olan Şadiye Abukan için yapılan çağrıya sessiz kalmayan dernek üyeleri, aldıkları otomatik hasta yatağını hastaya teslim etti.

Hasta yatağına kavuşan Şadiye Abukan, çağrısına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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