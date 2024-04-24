Felçli vatandaş otomatik hasta yatağına kavuştu

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Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır felçli olan Şadiye Abukan isimli vatandaş, otomatik hasta yatağına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'nde ikamet eden felçli Şadiye Abukan (69) isimli vatandaşın komşusu, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslenerek, otomatik hasta yatağı istedi. Vücudu yara içinde olan Şadiye Abukan için yapılan çağrıya sessiz kalmayan dernek üyeleri, aldıkları otomatik hasta yatağını hastaya teslim etti.

Hasta yatağına kavuşan Şadiye Abukan, çağrısına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine teşekkür etti. - VAN