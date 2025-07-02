Felece Teknoloji Çalışanlarından Eylem - Son Dakika
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Felece Teknoloji Çalışanlarından Eylem

Felece Teknoloji Çalışanlarından Eylem
02.07.2025 18:36
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İstanbul'daki Felece Teknoloji çalışanları, maaşlarını alamadıkları için genel merkezde eylem yaptı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Felece Teknoloji şirketinin 300'e yakın çalışanı, aylardır maaşlarını alamadıkları, işten çıkarılanların tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle şirketin genel merkezi önünde toplanarak eylem yapmaya başladı.

Felece Teknoloji Anonim Şirketinin çalışanları, aylardır maaşlarını alamadıklarını, gerekçesiz şekilde işten çıkarıldıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını belirten yaklaşık 300 kişi, faaliyetlerini sonlandırdığını duyuran şirketin genel merkezi önünde eylem yapmaya başladı.

"Bu emek gaspıyla hala başka ticari işletmelerde faaliyetlerini sürdürmektelerdir"

Murat Uzun, "Yaklaşık 2 yıldır Felece Teknoloji Anonim Şirketi'nde çalışmaya devam ediyorum. Firma faaliyetini durdurduğunu açıklayana kadar diğer arkadaşlarım gibi burada gecesini gündüzüne katıp emek verenlerden biriyim. Bugün önünde eylem için toplandığımız Felece şirketi benim ve benim gibi bir sürü arkadaşımın emeklerini gasp etmiştir, karına kar katmıştır. Bu emek gaspıyla hala başka ticari işletmelerde faaliyetlerini sürdürmektelerdir. Bizim üzerimizden, bizim emeğimizden yaptığımız gaspla ticari faaliyetini utanmadan, sıkılmadan devam ettirmektedir. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Dün buradaydık, yarımda da burada olacağız. Haklarımızı alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Zaten son bir iki aydır maaşlarımızı geç alıyorduk, hiç maaş ödenmeyen arkadaşlarımız vardı. Nihayetinde şirket yazılı bir açıklama yaparak faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı, bizler de bu şekilde öğrendik" dedi.

"Zimmet teslimi için geldiğimizde binaya girişimiz yasaklanmıştı"

Felece Teknoloji Anonim Şirketi çalışanlarından Hilal İrem Aktürk, aylardır maaşlarını alamadıklarını ve ne zaman alacaklarını bilmediklerini söyleyerek, "Bu şirkette son ana kadar aslında yoğun bir emekle çalışmaya devam ettik. Gerçekten de bir takım sorunlar olduğu belliydi ama ne zaman ne olacağını bilmiyorduk. En azından haklarımızı bir gün alacağımızı düşünüyorduk ve o yüzden çalışmaya ve emek vermeye devam ettik. Burada Ocak ve Şubat aylarındaki zam farklarımızı alamadık, onun da motivasyonsuzluğu üzerimizde vardı yılbaşından itibaren. Bende yok ama sigorta eksiği olan arkadaşlarımız da oldu. Tabii onlar bu sırada oyalanmış oldular ve yaşanan hukuki süreçlerde ne olduğunu de tam olarak açıklamadılar. Son durumda iki aydır maaşlarımızı, haklarımızı alamıyoruz ve ne zaman alacağımızla ilgili bir fikrimiz yok. Hukuki yollara başvurduk ve başvurudan hemen sonra da çıkışımızı gerçekleştirdiler. Bize ait olan mail adresleri kapatıldı, sonra zimmet teslimi için bilgilendirme yapıldı ama geldiğimizde hiç kimseyi bulamadık, binaya girişimiz yasaklanmıştı" ifadelerini kullandı.

"Tek beklediğimiz şey bir muhatap, bir açıklama ve haklarımızı almak"

Şirket çalışanı Esra Çelen Arıkan ise, yetkililerin suçu sürekli birbirlerine attığının ve mağdurların bu şekilde oyalandığının altını çizerek, "Burada insanların aradığı canlı kanlı bir muhatap. Çünkü hiç kimse bu personellerden herhangi birine, 'Biz şu nedenle bu hale geldik, böyle böyle oldu' gibi bir açıklama yapmadı. Kendilerini haklı görüyor olabilirler ama biz burada 200'den fazla kişiyiz ve ailelerimiz, eşimiz, çoluk çocuğumuzla birlikte düşünüldüğünde 800- 900 kişilik bir mağduriyet söz konusu. Tek beklediğimiz şey bir muhatap, bir açıklama ve haklarımızı almak. Bir anda ortadan kayboluş var ve şirket yetkilileriyle her görüştüğümüzde biri diğerine suç atıyor, bize 'Ben masumum o suçlu' gibi bahanelerle geliyorlar. Bu durumda da bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yok; kendilerini haklı duruma getirmişler ve bu kadar insandan daha mağdurmuş gibi davranıyorlar" şeklinde konuştu.

Felece Teknoloji Anonim Şirketi çalışanlarından Elif Yılmaz ise, şirketin esas sahibinin M.F. olduğunu, eşi B.Ş.'ye ise nakit parayla ev alındığı iddia etti. Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu sadece bir şirketin maddi ve ekonomik sebeplerden batması değil. Bizi buraya toplayan ve haklarımızı hukuksal yollarla aramamıza neden olan şey gerçekten şirketinin bilinçli bir şekilde içinin boşaltılmasıydı. Çünkü biz içeriye ne kadar fatura ve ödeme geldiğini biliyoruz ama bizim maaşlarımız hiçbir şekilde ödenmedi. Bize göre buradaki sorumlu kişi, medyatik ilişkileri olan ve aslında şirketin gerçek sahibiyken yasal olarak hiçbir yerde ismi geçmeyen M.F.'dir. Kendisinin bundan önce hiçbir mal varlığının olmadığını; ama bu şirketten sonra Alaçatı'da otellerinin, kahve dükkanlarının olduğunu ve eşi B.Ş'ye nakit parayla ev alındığını biliyoruz. Bunları da bize aslında kendi ortakları söylüyor. Çünkü onlarla var olan iş birliği bitmiş ve büyük pay almaya çalıştığı için bunlar ortaya çıkıyor. Bu şirket de bu nedenle, hali hazırda devam eden projeleri varken kapatılıyor. Bizler de haklarımızı aramak için medyaya sesimizi duyurmak istiyoruz, hukuki süreçlerimiz hala devam ediyor" diyerek aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Felece Teknoloji Çalışanlarından Eylem - Son Dakika

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