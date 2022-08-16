Patrik Bartholomeos Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye mahallesine ziyarette bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumlar'ın bir arada yaşaması nedeniyle 'Hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye mahallesini ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Trabzonspor logolu maskesi dikkat çekti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı'nda dün Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayine katılmasının ardından bugün de ziyaret için Gümüşhane'ye geldi.

Kentte ilk olarak tarihi Süleymaniye mahallesinde bulunan tarihi Metropolitan Kilisesi'ni ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ve Almanya'dan gelen metropolitlerle birlikte burada dua etti. Restorasyon halindeki Sarı Mektep'i de ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos çalışmalar hakkında bilgi alırken, daha sonra mahallede bulunan tarihi yapıları inceledi.

Süleymaniye Mahallesi'ne resmi bir ziyaret için değil turist olarak geldiğini ifade eden Fener Rum Patriği Bartholomeos gazetecilere açıklamada bulunmazken, tarihi mahallede bulunan bir çay bahçesinde beraberindekilerle birlikte dinlenirken taktığı Trabzonspor logolu maske dikkat çekti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindekiler ziyaretin ardından kentten ayrıldı. - GÜMÜŞHANE