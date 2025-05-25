Fenerbahçe EuroLeague Şampiyonu, Aydın\'da Kutlama Coşkusu

Fenerbahçe, Monaco'yu yenerek 8 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonu olurken, Aydın'daki Fenerbahçeliler maçı Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekrandan takip etti.

Fenerbahçe Beko ile Monaco, EuroLeague final maçında karşılaştı. Abu Dabi'de oynanan karşılaşmada AS Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonu olarak taraftarlarını sevince boğdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevince boğuldu. Taraftarlar maç sonrası Aydın sokaklarında şampiyonluğu kutlarken, maçı dev ekranda izlemelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür etti. - AYDIN