Fenerbahçe Voleybol Takımına Coşkulu Karşılama - Son Dakika
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Fenerbahçe Voleybol Takımına Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe Voleybol Takımına Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe voleybol takımı, Bitlis’te Türşad ile maç öncesi taraftarlarca çiçeklerle karşılandı.

07.02.2025 22:13
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 8 Şubat 2025 saat 13.00'te Türşad ile oynayacağı maç öncesinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde konakladıkları otelin önünde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde bir grup Fenerbahçeli taraftar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Sorumlusu Hulusi Belgü, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim, aynı zamanda voleyboldan sorumluyum. Yarın Adilcevaz'da Türşad ile maçımız var. Anadolu'nun böyle güzel bir noktasında olmaktan çok memnunuz. Sağ olsun Bitlisliler bizi çok güzel ağırladılar. Yarın da güzel bir maç olacağını umut ediyorum. Türşad gibi güzide bir kulübümüzün voleybola kattığı değer için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bitlis Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Haluk Altun ise, "Kulübümüzün voleybol takımını ilimizde Türşad ile oynayacağı lig maçında görmekten mutluluk duyuyoruz. Hem ilimizin takımı hem gönlümüzün takımı karşı karşıya gelince heyecan daha fazla oluyor. İlimizden böyle bir takım çıktığı için gururluyuz. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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