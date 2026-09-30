Fenilketonüri tanılı çocuklar ADÜ'de erken tanı vurgusuyla doğum gününde buluştu - Son Dakika
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Fenilketonüri tanılı çocuklar ADÜ'de erken tanı vurgusuyla doğum gününde buluştu

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Fenilketonüri tanılı çocuklar ADÜ\'de erken tanı vurgusuyla doğum gününde buluştu
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ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, fenilketonüri tanılı çocuklar için Atatürk Kongre Merkezi'nde doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte erken tanının önemine dikkat çekilirken, aileler tanı ve tedavi sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından fenilketonüri tanısı bulunan çocuklar için doğum günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, akademisyenler, fenilketonüri tanılı çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Göksoy, yaklaşık dört yıldır hizmet veren bilim dalının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fenilketonüride erken tanının önemine dikkat çeken Göksoy, ulusal yenidoğan tarama programının hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve tedavinin zamanında başlatılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. mBilim dalının bilimsel çalışmaların yanı sıra çocukların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de önem verdiğini ifade eden Göksoy, düzenlenen etkinliğin fenilketonürili çocukların sağlıklı ve umut dolu geleceğine dikkat çekmesi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Programda fenilketonüri tanısı alan çocukların aileleri de söz alarak tanı sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve tedavi sürecine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Çocukların ve ailelerin bir araya geldiği etkinlikte doğum günü pastası kesilirken çeşitli ikramlar da yapıldı.

Fenilketonüri tanılı çocukların ve ailelerinin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği etkinlik, doğum günü kutlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
FenilketonüriDoğum GünüSağlıkBilimÇocukYaşamYerelSon Dakika

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