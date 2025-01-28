Ferdi Özbeğen 12. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL)- Türk müziğinin unutulmaz piyanisti ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, ölümünün 12'nci yılında, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

Türk müziğinin unutulmaz ismi ve usta yorumcusu Ferdi Özbeğen, ölümünün 12'nci yılında anıldı. Tüm mal varlığını bağışladığı TEV tarafından Ulus Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma törenine TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Özbeğen'in hayatı ve değerinin hatırlatıldığı törende, onun Türk müziğine kattığı derinlik ve eğitime verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Banu Taşkın, sanatçının vakfa ve gençlere sağladığı katkının yıllar boyunca etkisini sürdürdüğünü belirterek "Usta piyanist ve değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen, vakfımıza bağışladığı beyaz piyanosu ve tüm varlığıyla eğitim yolculuğunda derin bir iz bırakmış eşsiz bir isimdi. Bu ikonik piyanodan çıkan notalar, bugün hala Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencilerimizin ellerinde hayat buluyor. Onun hatırası hem bize bıraktığı ezgilerde hem de gençlerin eğitimine sunduğu desteğin her adımında bizimle. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, gençlerimize sağladığı destek ile hayal kurabilen öğrencilerin başarılarına tanıklık etmekten gurur duyuyoruz" dedi.