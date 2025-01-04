Ferdi Tayfur\'a Düziçi\'nde Duygusal Veda

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'a belediye hoparlöründen çalınan "Emmoğlu" şarkısıyla duygusal bir veda gerçekleştirildi.

Düziçi Belediyesi tarafından, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına belediye hoparlöründen "Emmoğlu" şarkısı çalındı. Sanayide bulunan hoparlörlerden Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan sanayi esnafı duygusal anlar yaşadı.

Düziçi Belediyesi hoparlöründen Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan sanayi esnafı Belediye Başkanı Mustafa İba'ya teşekkür ederek "Bizleri gençliğimize döndürdü. Ferdi Tayfur Osmaniye'nin ve tüm Türkiye'nin hemşehrisidir. Ölümü hepimizi derinden üzdü" dedi. - OSMANİYE