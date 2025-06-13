Ferdi Zeyrek İçin Pilav Ayran Hayrı Düzenlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Personelleri tarafından geçirdiği kaza sonrası 10 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ruhuna pilav ayran hayrı düzenledi.

Selendi MASKİ İlçe Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlid-i şerif okundu. Vatandaşlara dualar eşliğinde pilav ayran dağıtıldı. Düzenlenen pilav ayran hayrına Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve Belediye Personelleri de katıldı. Programda, vatandaşlar ellerini semaya açarak merhum başkan Ferdi Zeyrek için dua etti. - MANİSA