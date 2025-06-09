Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
09.06.2025 21:22  Güncelleme: 21:29
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zor bir açıklama yaparak Zeyrek'in kaybı ve cenaze töreni hakkında duygu dolu anlar yaşadı. Tören, 10 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programını paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, güçlükle yaptığı konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında 3 günlük yaşam savaşını kaybeden Ferdi Zeyrek'in 10 Haziran Salı Günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Hastane bahçesinde açıklama yapan ve konuşmakta zorlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok zor günler geçirdik hep beraber. Maalesef benim dünyada tanıdığım en en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin, birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, gençlik arkadaşımızı Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimiz çok doluyuz. Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde, en uygun şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin de. Burası bir hastane ve diğer hastaları yakınlarının yerine kendinizi koyun. ve biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukarıdaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti; 'Abi, bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler' diyecekti. Ailenin ricası benim ricam hastaneye boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın 11'de büyükşehir'in önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye'de öğle namazı bitecek. Ferdi başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak valiliğin arkasında cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği, benim de çok sevdiğim dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı, Manisa Tarzanı'nın olduğu 1. mezarlıkta, en yakın mezarlıkta başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski nikah salonu şimdi Fatih Sergi salonu yaptığı Ferdi Başkan'ın orada taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe 3 gün boyunca orada olacağız hepimiz" dedi.

"Ben hepinizden razıyım. Hiç yalnız bırakmadınız" diyen Özel açıklamasını şöyle tamamladı:

"Doktorlarımızdan, üniversitemizden razıyız. Elden gelen her şeyi yaptılar. Biz Ferdi Başkan'dan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hep yanımızda oldu. Hiç ayrı olmadı. Hepinizi çok seviyordu, Hepiniz onu çok seviyordu. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Hakkımız helal olsun. Yarın helalleşeceğiz. Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Evlerinize gidin. Yakınlarınıza, çocuklarınıza sıkı sıkı sarılın." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika

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