Feribotta Kayıp Anahtar Telaşı

Elazığ-Pertek feribotunda bir ailenin anahtarı unutarak otomobilden inmesiyle kapılar kitlendi. Aile otomobil içerisinde kalan 1 yaşındaki çocuğa yaklaşık bir saat boyunca kapıyı açması için dil döktü.

Olay, Elazığ-Pertek feribotu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin anahtarı unutarak otomobilden inmesiyle kapılar bir anda kilitlendi. Otomobil içerisinde ise 1 yaşındaki çocuk kaldı. Aile bir saat boyunca çocuğa kapıyı açması için tarifte bulundu. Çocuk 1 saatin ardından aracın kapılarını açmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ