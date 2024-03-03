Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak

Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak

Fethiye Belediye Fen Lisesi, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca, Tarih Eğitiminde Yenilikçi Okul Projeleri 2024 HİSTOLAB ödül başvuruları için hazırladıkları proje ile Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan ödül törenine davet edildi.

03.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Fen Lisesi bu yıl 55.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, Tarih Eğitiminde Yenilikçi Okul Projeleri 2024 HİSTOLAB ödül başvuruları için hazırladıkları proje ile Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan ödül törenine katılmaya davet edildi.

Fethiye Belediye Fen Lisesi müfredat eğitim ve öğretimin yanı sıra katıldıkları yarışmalar ve etkinliklerde de elde ettikleri başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye Fen Lisesi Proje Danışman Öğretmeni Cüneyt Köse ve öğrenciler Ela Bağlıca, Ayhan Aydilek ve Efehan Günal, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı. "18.Yüzyılda Osmanlı Akarsularında Kullanılan Gemilerin Araştırılması ve Ölçekli Modellenmesi: TOMEŞA" adlı proje ile 4-7 Mart tarihleri arasında İzmir'de yapılacak bölge finallerinde mücadele edecek olan ekip, Fethiye'yi temsil edecek.

Ayrıca Proje Danışmanı Öğretmeni Cüneyt Köse, Ada Sarp Şahin, Çağatay Kabasarı ve Ela Bağlıca'dan oluşan "AROEN" proje ekibi ise Tarih Eğitiminde Yenilikçi Okul Projeleri 2024 HİSTOLAB ödül başvurularında "Müzeler ve Anma Öğrenimi Nasıl Zenginleştirebilir?" temalı projeleriyle 5 Nisan Cuma günü Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan ödül törenine katılmaya davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Strazburg, Fethiye, Fransa, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:31 Torundan dedeyi öldüren plan Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar Torundan dedeyi öldüren plan! Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar
10:13 Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor
13:45 Dünya turu yapan çift Hindistan’da saldırıya uğradı Dünya turu yapan çift Hindistan'da saldırıya uğradı
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:33 Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
09:50 Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu
09:27 Fatih Erbakan: 1 Nisan’da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız Fatih Erbakan: 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 13:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement