Fethiye Belediye Fen Lisesi Bölge Finallerine Katılacak

Fethiye Belediye Fen Lisesi bu yıl 55.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, Tarih Eğitiminde Yenilikçi Okul Projeleri 2024 HİSTOLAB ödül başvuruları için hazırladıkları proje ile Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan ödül törenine katılmaya davet edildi.
Fethiye Belediye Fen Lisesi müfredat eğitim ve öğretimin yanı sıra katıldıkları yarışmalar ve etkinliklerde de elde ettikleri başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye Fen Lisesi Proje Danışman Öğretmeni Cüneyt Köse ve öğrenciler Ela Bağlıca, Ayhan Aydilek ve Efehan Günal, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı. "18.Yüzyılda Osmanlı Akarsularında Kullanılan Gemilerin Araştırılması ve Ölçekli Modellenmesi: TOMEŞA" adlı proje ile 4-7 Mart tarihleri arasında İzmir'de yapılacak bölge finallerinde mücadele edecek olan ekip, Fethiye'yi temsil edecek.
Ayrıca Proje Danışmanı Öğretmeni Cüneyt Köse, Ada Sarp Şahin, Çağatay Kabasarı ve Ela Bağlıca'dan oluşan "AROEN" proje ekibi ise Tarih Eğitiminde Yenilikçi Okul Projeleri 2024 HİSTOLAB ödül başvurularında "Müzeler ve Anma Öğrenimi Nasıl Zenginleştirebilir?" temalı projeleriyle 5 Nisan Cuma günü Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan ödül törenine katılmaya davet edildi. - MUĞLA
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