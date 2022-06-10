Fethiye Belediyesi Zabıtasından Cuma Pazarı'nda Denetim - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi Zabıtasından Cuma Pazarı'nda Denetim

10.06.2022 17:34
Fethiye Belediyesi Zabıtasından Cuma Pazarı'nda Denetim

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Fethiye Ziraat Odası Başkanlığı Cuma günleri kurulan Üretici Pazarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde pazarda satış yapan üreticilere çeşitli bilgiler aktarılırken, satış yapanların gerçek üretici olup olmadığı kontrol edildi.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Fethiye Ziraat Odası Başkanlığı Cuma günleri kurulan Üretici Pazarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde pazarda satış yapan üreticilere çeşitli bilgiler aktarılırken, satış yapanların gerçek üretici olup olmadığı kontrol edildi.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fethiyeliler'in 'Cuma Pazarı' olarak adlandırdığı Üretici Pazarı'nda, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit'in de katılımı ile denetim yaptı.

Denetimlerde pazarda satış yapan üreticilere çeşitli bilgiler aktarılırken, satış yapanların gerçek üretici olup olmadığı kontrol edildi. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üretici olmayan pazarcılara uyarıda bulundu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bugün, zabıta ekiplerimiz üretici pazarında, kendi üretmediği halde alım satım yapan tezgahların denetimini gerçekleştirdi. Ekiplerimiz, yurttaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması adına gerekli denetimleri titizlikle sürdürmeye devam edecektir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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