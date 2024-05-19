Fethiye\'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs\'ta motosiklet konvoyu düzenlendi

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Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda motosiklet konvoyu düzenlendi.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, bayram sevinciyle yurt genelinde olduğu gibi Fethiye'de de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk töreni ile başlayan etkinlikler gün boyunca devam etti. Fethiye Alzheimer Derneği tarafından ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda motosiklet konvoyu düzenlendi. Özel motorların katıldığı konvoyda motorcular şehir turu attı. - MUĞLA