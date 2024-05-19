Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs'ta motosiklet konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs'ta motosiklet konvoyu düzenlendi

Fethiye\'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs\'ta motosiklet konvoyu düzenlendi

Fethiye Alzheimer Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda motosiklet konvoyu düzenledi. Konvoya katılan motorcular şehir turu attı.

19.05.2024 18:34
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Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda motosiklet konvoyu düzenlendi.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, bayram sevinciyle yurt genelinde olduğu gibi Fethiye'de de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk töreni ile başlayan etkinlikler gün boyunca devam etti. Fethiye Alzheimer Derneği tarafından ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda motosiklet konvoyu düzenlendi. Özel motorların katıldığı konvoyda motorcular şehir turu attı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs'ta motosiklet konvoyu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Alzheimer Derneği tarafından 19 Mayıs'ta motosiklet konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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