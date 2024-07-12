Fethiye'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Fethiye'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Fethiye-Muğla Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda Zeki Esgin'in kullandığı 48 TN 506 plakalı otomobil ile İ.U.'nun kullandığı 48 UB 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü Zeki Esgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.07.2024 17:45
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Fethiye'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil ile İ.U. idaresindeki 48 UB 676 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü Zeki Esgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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