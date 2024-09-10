Fethiye'de Eğitim Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Fethiye'de Eğitim Güvenliği Toplantısı

Fethiye\'de Eğitim Güvenliği Toplantısı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlerin güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

10.09.2024 15:27
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında, 2024-2025 Yılı Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş Trafik Tedbirleri Toplantısı; ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlerin güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla birçok önemli konu ele alındı.

Toplantıda, özellikle öğrencilerin güvenliği için alınacak önlemler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Fethiye'deki okulların önlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla alternatif düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, okul döneminde artan öğrenci sayısı ile birlikte ortaya çıkabilecek asayiş sorunlarına karşı önceden planlamalar yapılması önem arz etti.

Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, toplantıdaki konuşmasında, "Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz olmalıdır. Tüm ilgili kurumların iş birliği içerisinde çalışarak, asayiş ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. dedi.

Toplantıda ayrıca, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesi için çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği hususları üzerinde de duruldu.

Toplantı sonunda, katılımcılar tarafından yöneltilen öneriler ve görüşler doğrultusunda, hazırlanan eylem planının hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Eğitim Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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