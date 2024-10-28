Fethiye\'de 29 Ekim\'in 101. yılı törenle kutlanıyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılım yoğun oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yıldönümü nedeniyle Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Dz. Alb. Dalaman Dz. Hv. Üs. K.lığı Hrk. K. Emre Ahmet İnal, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Fethiye İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Namık Ünal, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, STK başkanları, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. - MUĞLA