Fethiye\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni

Yerel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Fethiye Beşkaza Meydanı'na çelenk koyma töreni düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören konuşmalar ile devam etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beşkaza Meydanı'na çelenk koyma töreni düzenlendi. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Etkinlik protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından belediye bando ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Fethiye Kadın Meclisi'nden Hilal Yungucu Uğur yaptığı konuşmada "Bugün burada bütün dünya tarafından kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu özel günde kadınların haklarına ve toplumdaki önemine vurgu yaparak dikkat çekmek için çok önemli bir fırsat. Bir kadını ortadan ikiye böl yarısı annedir yarısı çocuk, yarısı sevgi yarısı aşk duyanlar bunu bilmez görenler bunu anlamaz. Cemal Süreyya bu şiiri ile harika anlatır kadını. Her kadın yaşadığı film de kahramanlardır" dedi.

Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği'nden (FKDD) Nilüfer Yılmaz ise "Gücümüzü haykırmak bizde varız, buradayız demek için meydanları, alanları dolduruyoruz" diye konuştu. - MUĞLA