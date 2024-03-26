Fethiye'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Fethiye\'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAZOF'un işbirliğiyle gerçekleşen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Fethiye Turnuvası, genç zihinleri bir araya getirdi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı olan öğrencilere madalya ve hediyeler verildi. İlçe Koordinatörü Gamze Demirkol Özdağ, gençlerin gösterdiği performansın geleceğe dair umutları yeşerttiğini belirtti.

26.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAZOF'un işbirliğiyle gerçekleşen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Fethiye Turnuvası, genç zihinleri bir araya getirdi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Fethiye Turnuvası, renkli bir ödül töreniyle sona erdi. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürleri Gönül Ertaş ve Ekrem Gürhan ile Özel Büro Yetkilisi Ebru Köktürk'ün katılımıyla gerçekleşen törende, gün boyu süren mücadelelerin ardından başarı gösteren öğrencilere madalya ve hediyeleri verildi.

Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Koordinatörü Gamze Demirkol Özdağ, "Gençlerimizin bu tür etkinliklerde gösterdiği performans geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor," dedi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerin heyecan ve azimleri, dereceye girenlerin ise başarıları övgüyle karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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