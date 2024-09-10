Fethiye'de Su Altında Spor Etkinliği - Son Dakika
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Fethiye'de Su Altında Spor Etkinliği

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 5 metre altında spor yaparak, sağlıklı yaşama dikkat çektiler.

10.09.2024 16:32
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Fethiye'de dalgıçlardan su altında spor etkinliği

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 5 metre altında spor yaparak, sağlıklı yaşama dikkat çektiler.

Fethiye'de sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen su altı spor etkinliği büyük ilgi gördü. Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ve sporcu Sevil Toker, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış yaparak, deniz dibinde spor yaptı. Sevil Toker, dalış sırasında deniz tabanına serdiği spor matı üzerinde ağırlık kaldırma hareketleri gerçekleştirdi. Su altı kamerası ile kaydedilen bu ilginç spor etkinliği esnasında, dalgıçların önünde yüzen balıklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik hakkında konuşan Önder Diktaş, su altı sporunun sağlıklı yaşama dikkat çekmenin etkili bir yolu olduğunu belirterek, "Hem su altının büyüleyici dünyasını tanıtmak hem de sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapmak istedik" dedi.

Kaynak: İHA

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