Fethiye'de Deniz Altında Yılbaşı Kutlaması

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Fethiye'de balıklarla beraber yeni yılı kutladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadın dalgıç Niky Grey, "Mutlu Noeller" yazılı pankartıyla 5 metre derinliğe daldı. Noel kostümü ve balıkların eşlik ettiği dalış renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiye'nin gözde dalış noktalarından Dalyan Koyu'nda, ilginç ve renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Dalgıç Niky Grey, yılbaşı kutlamalarına deniz altından farklı bir boyut kazandırarak, "Mutlu Noeller" yazılı pankartla denizin 5 metre altına daldı. Yeni yıl temalı bir kostüm giyen dalgıç, dalışı sırasında rengarenk balıkların eşlik ettiği unutulmaz anlara imza attı.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, deniz dibinde yeni yılı kutladıklarını belirtip, " Deniz altında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.