Fethiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kupası göklerde - Son Dakika
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Fethiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kupası göklerde

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk balosu için Fethiye'ye getirilen Galatasaray 2023-2024 Trend Yol Süper Lig Kupası, dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'dan Ölüdeniz Belcekız pilotları tarafından uçuruldu. Şampiyonluk kupası, yamaç paraşütü pilotları eşliğinde gökyüzünde uçarken büyük bir coşku yaşandı.

21.07.2024 20:10
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- Fethiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kupası göklerde

MUĞLA - Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk balosu için Fethiye'ye getirilen Galatasaray 2023-2024 Trend Yol Süper Lig Kupası, dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'dan Ölüdeniz Belcekız pilotları tarafından uçuruldu.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluk kutlaması için Fethiye'ye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkarıldı. Kupa, Babadağ'da yamaç paraşütü pilotları Naci Paksoy, Onur Karadağ, Uğur Soyuer, Burak Pınar ve Furkan Hatipoğlu'na teslim edildi. Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı. Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerle de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı. Gökyüzünde Ölüdeniz manzarasında paraşütlerle havalanan pilotlar yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde uçarken, Belcekız Plajı'na Galatasaray marşları eşliğinde güvenli bir iniş yapıldı. Şampiyonluk kupasını Galatasaraylı taraftarlar karşılarlarken büyük bir coşku yaşandı. Sahilde bulunanlar ise kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kupası göklerde - Son Dakika

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