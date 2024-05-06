Fethiye'de Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Fethiye'de Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Fethiye\'de Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Fethiye'de Türk kültür coğrafyasında baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Muhacirler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Aksazlar Koyu'nda yapılan müzikli şenlik ile kutlandı.

06.05.2024 15:35  Güncelleme: 15:43
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Fethiye'de Türk kültür coğrafyasında baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Muhacirler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Aksazlar Koyu'nda yapılan müzikli şenlik ile kutlandı.

Baharın müjdecisi olarak birçok farklı coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez, bu yıl da tüm Türk coğrafyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Fethiye'de Hıdırellez, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Muhacirler Derneği'nin düzenlemiş oldukları şenlik ile Aksazlar Koyu'nda başladı. Hıdırellez Şenliği'nde sanatçılar Mustafa Selçukoğlu, Gürkan Girgin ve Emre Övek sahne alırken müzisyenleri dinlemeye gelen vatandaşlar şenliğin tadını çıkardı. Piknik havasında yapılan şenlikte bol bol oyunlar oynandı. Fethiye Muhacirler Derneği Başkanı Başkanı Murat Kocatepe, "İnandığımız ve yapabileceğimiz işlere yöneldik bunun sonucunda 600 üye sayısına yaklaştık" dedi.

Fethiye Muhacirler Derneği Başkanı Başkanı Murat Kocatepe yaptığı açıklamada, "İnşallah ülkemiz adına bolluk ve bereketin çok olduğu bir yıl geçiririz. Biz de üç yıl önce bu göreve layık görüldük. Bizlere inanan bizlerle yürüyecek arkadaşlarla yola çıktık. Öncelikli vizyonumuz arkadaşlarla birlikte yardıma muhtaç olan veya söyleyemeyen her vatandaşımız için kapı kapı dolaşarak maddi manevi her konuda yarasına merhem olmaya çalıştık. Tabi ki buradaki en büyük pay siz değerli üyelerimizi ve bizleri takip eden dostlarımızın sayesinde olmuştur" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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