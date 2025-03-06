Fethiye'de İftar Programı - Son Dakika
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Fethiye'de İftar Programı

Fethiye\'de İftar Programı

Kaymakam Ertaş, eğitimde başarılar için öğretmen ve öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

06.03.2025 13:46
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile birlikte Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakam Ertaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ertaş, yaptığı konuşmada, "Bu mübarek ayda iftar soframızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları ile gurur duyuyoruz ve eğitimdeki bu başarıların devamını diliyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, iftar yemeği ve sonrasında yapılan sohbetler ile devam etti. Öğrenciler, Kaymakam Ertaş ve Müdür Kaya ile birebir sohbet etme imkanı buldu. Etkinlik sonunda okulun öğretmenleri ve öğrencileri, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de İftar Programı - Son Dakika

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