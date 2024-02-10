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Fethiye'de nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü

MUĞLA - Fethiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden Akdeniz Foku görüldü. Bir köpeğin foku izlediği anlar ise gülümsetti.

Fethiye'de bir marinada nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz Foku görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, teknelerin arasında dolaşan foku, bir köpekte sürekli takip etti. Fok, daha sonra derinlere dalarak, gözden kayboldu. O anlarda köpeğin şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti.