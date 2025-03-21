Fethiye'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Fethiye'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Fethiye\'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Fethiye'de baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, Yörük kültürü ile dolu etkinliklerle kutlandı. Geleneksel ritüellerin yerine getirildiği kutlamalar, Yörük Türkmen Dernekleri ve Fethiye Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

21.03.2025 20:08  Güncelleme: 20:12
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Fethiye'de baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Çalış Plajı'ndaki Yörük Çadırı'nda gerçekleşen kutlamalar, Fethiye Yörük Türkmen Derneği, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği ve Fethiye Belediyesi'nin ortak organizasyonu ile düzenlendi. Yörük kültürünün yaşatıldığı etkinlikte, Nevruz'un geleneksel ritüelleri yerine getirildi.

Kutlamalarda Nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlanırken, örs üzerinde demir dövme ve yumurta tokuşturma gibi eski Türk gelenekleri de canlandırıldı. Katılımcılara Nevruz'un tarihçesi anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca geleneksel olarak soğan kabuğuyla yumurta haşlama ritüeli de gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Toros Yörükleri Türkmen Federasyonu Başkanı ve Seydikemer Yörük Türkmen ve Kültür Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Karaçulha Gönüllüleri Derneği'nden Halil Hancı, Nif Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Medet Topçu, birçok Yörük derneği üyesi ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Nevruz'un hem Türk tarihi açısından hem de doğanın uyanışı açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, "Dağlarının arasında esaret gibi yaşayan Türkler, demir dağları eriterek Ergenekon'dan çıkmıştır. Bu, özgürlüğe kavuşmanın ve dirilişin sembolüdür. Aynı zamanda Nevruz; doğanın yeniden canlanması, toprağın berekete kavuşmasıdır. Gece ile gündüzün eşit olduğu bu özel günü, Yörükler olarak Fethiye ve Seydikemer'de kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Toros Yörükleri Türkmen Federasyonu Başkanı İsmail Uzunoğlu ise, Nevruz'un Türk kültüründeki önemine değinerek, "Nevruz, Türklerin demir dağları eritip Ergenekon'dan çıkışını simgeler. Aynı zamanda baharın gelişini, bereketin artmasını müjdeler. Biz de Yörük dernekleri olarak her yıl bu özel günü kutluyoruz. Bu yıl oruç ayına denk gelmesi sebebiyle etkinliklerimizi sınırlı tuttuk ancak yine de demir dövdük, ateş yaktık, yumurta tokuşturduk. Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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