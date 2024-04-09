Fethiye\'de Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyaretleri

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Fethiye'de Ramazan Bayramı öncesinde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de bayram öncesi mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Fethiyeli vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, mezarlık girişindeki çiçekçilerden temin ettikleri çiçeklerle yakınlarının mezarını ziyaret ederek, dualarda bulundular. Kabir ziyaretini gerçekleştiren vatandaşlar, mezarlara çiçek ve mersin dalları bırakıp bakımlarını da yaptılar. Mezar başında yakınları için dua okuyan vatandaşlar, "Geleneksel olarak bayram öncesi ziyarete geliyoruz. Gerekli temizlikleri yapıyoruz. Yakınlarımızın mezarlarını ziyarete geldik. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Mezarlık kapısında çiçek satan çiçekçiler ise, "Vatandaşlar ölmüşlerine dua okumak için çokça ziyarete geliyorlar. Çiçek alıp, yakınların mezarına götürenler geçmiş yıllara göre daha az. Çiçeklerin tanesi 10-20 TL, demetler ise 100-150 TL civarında. Herkesin bayramını kutlarız. Allah herkese sağlık sıhhat versin" ifadelerini kullandı. - MUĞLA