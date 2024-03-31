Fethiye'de Seçim Sonrası Sahillere Akın - Son Dakika
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Yerel

Fethiye'de Seçim Sonrası Sahillere Akın

Fethiye'de yerel seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise turkuaz sularda yüzdü. Ölüdeniz'de hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü. Vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkararak denize girdi. Ayrıca, adrenalin sevenler Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayarak uçmanın keyfini yaşadı. Seçim sonrası ailesiyle birlikte Belcekız Plajı'na gelen bir vatandaş ise güzel havayı değerlendirerek denize girmeye geldiklerini söyledi.

31.03.2024 15:57
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Fethiye'de yerel seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise turkuaz sularda yüzdü.

Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi devam ederken, Fethiye'de oyunu kullanan vatandaşlar Ölüdeniz'e akın etti. Dünyaca ünlü Belcekız ve Kumburnu Plajları'nı dolduran vatandaşlar, sıcak havayı değerlendirdi. Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Ölüdeniz'de, bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise turkuaz sularda yüzdü. Adrenalin sevenler ise 1900 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayarak, Ölüdeniz semalarında uçmanın keyfini yaşadı.

Oyunu kullandıktan sonra ailesiyle birlikte sıcak havayı değerlendirmek için Belcekız Plajı'na geldiklerini söyleyen Emre Karamanlı, "Oyumuzu kullandık. Çocuklarla beraber güzel havayı değerlendirelim istedik. Hep beraber denize girmeye geldik. Bu yıl hava mevsim normallerinin dışında gidiyor. Yaklaşık olarak hava 30 derece. Sizin de gördüğünüz gibi Ölüdeniz sahili dolu. Oyunu kullanan vatandaşlar ve yabancı turistler burada. Güneşli havanın tadını çıkarıyor ve denize giriyor. Akşam da iftarımızı yapmaya gideceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Seçim Sonrası Sahillere Akın - Son Dakika

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