Fethiye’de yağlı güreş şampiyonu Cengizhan Şimşek

(MUĞLA) - Fethiye'de düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. "Güreş Ağalığı"nı ise 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli üst üste üçüncü kez aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu.

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 550 güreşçi katıldı. Gün boyu süren mücadelelerin ardından finalde İsmail Balaban ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu ve altın kemerin sahibi oldu.

Güreşlere çok sayıda protokol üyesi ve yurttaş tribünlerden yoğun ilgi gösterdi. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de geleneksel değerleri bir araya getirdi.

Güreş Ağalığı için yapılan açık artırmada ise dört isim yarıştı. 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli, üst üste üçüncü kez Güreş Ağası unvanını kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Yağlı güreşler sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürümüzün ve birlikteliğimizin güçlü bir simgesi. Bugün burada gördüğümüz tablo, Muğla'nın ve Fethiye'nin bu değerlere ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Bu organizasyonların artarak devam etmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.