Fethiye’de yağlı güreş şampiyonu Cengizhan Şimşek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye’de yağlı güreş şampiyonu Cengizhan Şimşek

04.05.2026 01:27  Güncelleme: 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Fethiye’de düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban’ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. "Güreş Ağalığı"nı ise 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli üst üste üçüncü kez aldı.

(MUĞLA) - Fethiye'de düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. "Güreş Ağalığı"nı ise 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli üst üste üçüncü kez aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu.

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 550 güreşçi katıldı. Gün boyu süren mücadelelerin ardından finalde İsmail Balaban ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu ve altın kemerin sahibi oldu.

Güreşlere çok sayıda protokol üyesi ve yurttaş tribünlerden yoğun ilgi gösterdi. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de geleneksel değerleri bir araya getirdi.

Güreş Ağalığı için yapılan açık artırmada ise dört isim yarıştı. 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli, üst üste üçüncü kez Güreş Ağası unvanını kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Yağlı güreşler sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürümüzün ve birlikteliğimizin güçlü bir simgesi. Bugün burada gördüğümüz tablo, Muğla'nın ve Fethiye'nin bu değerlere ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Bu organizasyonların artarak devam etmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye’de yağlı güreş şampiyonu Cengizhan Şimşek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schalke 04, Kenan Karaman’ın attığı golle Bundesliga’ya yükseldi Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi
İsrail’de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı
Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi’ye seslendi Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi'ye seslendi
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
23:59
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“
Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
23:19
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
23:19
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 02:45:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Fethiye’de yağlı güreş şampiyonu Cengizhan Şimşek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.