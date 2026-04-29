Fethiye\'de Zabıta Personeli Ersoy\'a duygusal veda

Geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybeden Fethiye Belediyesi zabıta personeli Kerem Ersoy için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Kerem Ersoy, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fethiye Belediye binası önünde gerçekleştirilen cenaze törenine belediye çalışanları, Ersoy'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Kerem Ersoy'un naaşı mesai arkadaşları olan zabıta personelinin omuzlarında taşındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Ailemden birini kaybetmiş gibiyim. Son zamanlarda hem aile büyüklerimi hem de çalışma arkadaşlarımı kaybetmenin acısını üst üste yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları da bu acı günde yalnız bırakılmadı. Belediye önündeki törenin ardından Ersoy'un naaşı, cenaze namazının kılınması için Fethiye Yeni Camii'ne omuzlarda götürüldü.

Kerem Ersoy, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - MUĞLA