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Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı - Son Dakika

Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı

11.01.2022 15:08

Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktıGeçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.

Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı. Müge Anlı'nın çözmek için tahta kullandığı olayda, birbirinden mide bulandırıcı farklı detaylar ortaya çıktı.

Ailenin cinayeti işlediğinden şüphelendiği Ali'nin eşi Sündüz'ün Cahit'le ilişki yaşadığı daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem'le ilişki yaşadığı öne sürüldü. Motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti, motosiklet şampiyonu antreman yaparken tesadüfen 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetlerini bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Ali'yle Tartıştığı İddia Edildi

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

"Kim Kiminle Beraber"

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri şüpheli olarak gösteriliyor. Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var. Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi. Kafası karışan Müge Anlı, "Kim kiminle beraber" diye sordu.

"İki Erkek Kardeşle Sen, Onun Karısıyla Sen"

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları, "Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. Yani sizin ikinizin, sizin ikinizin. Ama aynı zaman da Cahit de devreye giriyor burada. İki erkek kardeşle sen, onun karısıyla sen. Hatice de" sözleriyle açıkladı ve Hatice'nin öldükten sonra iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaraları ortaya çıktı.

Olay Nasıl Oldu?

Fethiye'nin Bozyer mahallesinde yaşayan Cahit Paslı ve eşi Hatice (38), 2016 yılında Mendos Dağı eteklerine otlatmak için bıraktıkları keçilerini kontrol etmek için sabah saatlerinde plakasız motosikletiyle yola çıkmıştı. Dağdaki orman yolunu kullanan çift, Alışlıbaşı mevkisinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açılmış ve Cahit Paslı göğsünden, eşi Hatice Paslı da sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Enduro Şampiyonu Tesadüfen Cesetleri Bulmuştu

Mendos dağı orman yolunda saat 11.00 sıralarında motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve Amerika'dan gelen sporcu arkadaşı Justin Leonard, Alışlıbaşı mevkisinde yolun kenarına devrilmiş plakasız motosikletin yanında iki kişi olduğunu fark etmişti. Trafik kazası geçirdiklerini tahmin ederek yardım etmek için motosikletini durduran Özdemir ve Leonard, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Özdemir, çiftin kanlar içinde olduğunu görünce cinayet şüphesiyle jandarmayı da aradı ve Jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde çoban çiftin hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı
Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı
Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı

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Motosiklet, Müge Anlı, Türkiye, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'deki 6 yıllık cinayetin ardında yasak aşk çıktı - Son Dakika
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