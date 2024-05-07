Fethiye'deki Anaokulu Öğrencileri Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'deki Anaokulu Öğrencileri Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi

Fethiye\'deki Anaokulu Öğrencileri Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu'nun minik öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarını eğlenceli oyunlarla öğrendi. Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

07.05.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu'nun minik öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Fethiye Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nı özel bir etkinlikle kutladı. Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler trafik kurallarını anlatan dövizlerle donatılmış oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi. Trafik kurallarının önemini vurgulamak ve çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da katıldı. Dadaşoğlu, etkinlik boyunca minik öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, İbrahim Gül, Fethiye, trafik, Muğla, Etkinlikler, Trafik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'deki Anaokulu Öğrencileri Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'deki Anaokulu Öğrencileri Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement