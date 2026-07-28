Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yangın bölgesinde hasar tespiti çalışması - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yangın bölgesinde hasar tespiti çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yangın bölgesinde hasar tespiti çalışması
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Gökçeovacık Mahallesi'ndeki orman yangınının ardından tüm birimleriyle sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına başladı. Komisyon raporu tamamlandıktan sonra mağdur vatandaşlara destek sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin Gökçeovacık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından tüm ilgili birimleriyle sahaya indi. Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlarken, komisyon raporunun tamamlanmasının ardından mağdur vatandaşlara gerekli destekler sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınının ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili daire başkanlıkları ve MUSKİ ekipleri bölgede kapsamlı hasar tespit çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı. Ekipler, yangından etkilenen konutlar, tarımsal alanlar, altyapı unsurları ve diğer zarar gören bölgelerde detaylı incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları belirlenecek. Hazırlanacak rapor doğrultusunda mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli destekler ilgili birimler tarafından hayata geçirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amiri Aziz Arif Kuşgöz, "Yangın başlamasından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olarak diğer kurumlarımızla beraber yangına müdahalede bulunduk. Şu an itibari ile Gökçeovacık İnlice bölgesinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı yaptıktan sonra raporlamamızı yapıp gerekli birimlere göndereceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Dairesi Başkanı Mehmet Dikdere "Gökçeovacık Mahallesinde başlayan yangın sonrasında konutlar, tarım arazileri zarar gördü. Belediyemizin bütün birimleriyle sahadayız. Çıkacak olan hasar tespit raporuna göre gerekli şekilde desteklemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can "Gökçeovacık ve İnlice Mahallelerinde meydana gelen yangının ardından Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlıkları, saha ekiplerimiz ve MUSKİ ile birlikte iyileştirme çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip çalışmalarımızı planlıyoruz. Başlatılan her çalışmayı sonuçlanıncaya kadar takip edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarıyla yangının yaralarını saracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Acil Durum, 3. Sayfa, Fethiye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yangın bölgesinde hasar tespiti çalışması - Son Dakika

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